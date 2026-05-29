Петербуржцы выбрали имя для нового тоннелепроходческого щита метрополитена

Гигантский комплекс весом 300 тонн и оснащённый автоматизированной системой управления начнёт работу на Красносельско-Калининской линии.

Источник: MAX / Александр Беглов

Подведены итоги голосования по выбору имени для нового тоннелепроходческого щита, который будет работать на строительстве метро в Санкт-Петербурге. Как сообщил губернатор Александр Беглов в своём канале в Макс, с большим отрывом победил вариант «Любовь», набрав 46% голосов. Он опередил другие предложенные имена — «Ассоль» и «София».

Новый щит, изготовленный на Обуховском заводе специально для нужд петербургских метростроителей, будет введён в эксплуатацию в июне.

Ему предстоит пройти сложный участок от станции «Путиловская» до «Каретной», преодолев более 3900 метров грунта на глубине свыше 60 метров.

