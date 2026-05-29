Петербуржцы выбрали имя для нового тоннелепроходческого щита метрополитена

Подведены итоги голосования по выбору имени для нового тоннелепроходческого щита, который будет работать на строительстве метро в Санкт-Петербурге. Как сообщил губернатор Александр Беглов в своём канале в Макс, с большим отрывом победил вариант «Любовь», набрав 46% голосов. Он опередил другие предложенные имена — «Ассоль» и «София».