Казахстан готов рассмотреть дополнительные маршруты экспорта нефти помимо КТК

У Казахстана нет альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) для экспорта нефти на внешние рынки, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. При этом страна готова рассмотреть все дополнительные маршруты, в том числе нефтепровод Баку — Супса. Однако предложений от Азербайджана не поступало, уточнил глава казахстанского Минэнерго.

У Казахстана нет альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) для экспорта нефти на внешние рынки, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. При этом страна готова рассмотреть все дополнительные маршруты, в том числе нефтепровод Баку — Супса. Однако предложений от Азербайджана не поступало, уточнил глава казахстанского Минэнерго.

«Тариф не могу назвать, официальных переговоров с азербайджанской стороной не было. Но, опять-таки, повторю — в случае такой возможности Казахстан будет рассматривать любые дополнительные маршруты», — сказал господин Аккенженов журналистам (цитата по «Интерфакс-Казахстан»).

На Каспийский трубопроводный консорциум приходится 80% экспорта нефти из Казахстана. Основными акционерами КТК выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), а также Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%).

Получатели казахстанской нефти — страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания), Азии, а также США. В начале года отгрузки нефти из Казахстана через КТК осложнились из-за атак на танкеры, законтрактованные участниками консорциума, в том числе американской Chevron.

Подробнее — в материале «Ъ» «Каспийские баррели сбили с курса».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше