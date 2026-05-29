Казахстан готов рассмотреть дополнительные маршруты экспорта нефти помимо КТК

У Казахстана нет альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) для экспорта нефти на внешние рынки, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. При этом страна готова рассмотреть все дополнительные маршруты, в том числе нефтепровод Баку — Супса. Однако предложений от Азербайджана не поступало, уточнил глава казахстанского Минэнерго.