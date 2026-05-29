Новый портал строят на руднике «Молодёжный» в Хабаровском крае

Сооружение будет оборудовано автоматическими вентиляционными дверями.

Источник: Хабаровский край сегодня

На руднике «Молодёжный» в Солнечном округе Хабаровского края приступили к строительству нового портала на главном транспортном уклоне. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объект оснастят автоматическими вентиляционными дверями.

В пресс-службе ПАО «Русолово» уточнили, что современные технологии позволят повысить уровень промышленной безопасности и оптимизировать движение техники. Автоматические двери предотвратят распространение газов, пыли и огня между выработками, а также исключат риск наезда на людей: система блокирует открытие, если кто-то находится в опасной зоне.

Кроме того, автоматика ускоряет работу транспорта — двери открываются при приближении машин, что сокращает простои и увеличивает пропускную способность главного уклона. В результате снижаются эксплуатационные издержки и растёт производительность труда.

В компании добавили, что дистанционный контроль и оперативное управление позволяют отслеживать состояние дверей в реальном времени и быстро реагировать на нештатные ситуации. Это обеспечивает прозрачность процессов и повышает скорость принятия решений.

Автоматизация системы проветривания также помогает оптимизировать воздушные потоки и снижать избыточный расход воздуха, что ведёт к экономии электроэнергии. В сочетании с современными вентиляционными комплексами это создаёт комфортные условия для работы под землёй.

Отметим, что работа рудника «Молодёжный» была восстановлена 2015 году после простоя продолжительностью в 15 лет. Сегодня здесь в сутки добывают до двух с половиной тысяч тонн руды, которая затем поступает на местную обогатительную фабрику.

Напомним, по итогам 2025 года горнодобывающая отрасль Хабаровского края показала уверенный рост: добыча золота выросла на 22,3% — до 34,5 тонн. Объемы олова в концентрате достигли 3,5 тыс. тонн, рост составил 41,9%. Рост добычи меди в концентрате достиг 210 тыс. тонн. Горнодобыча является главным донором бюджета. Налоговые поступления превысили 40 млрд рублей.