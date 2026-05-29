Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская молодежь может получить до 100 тысяч рублей на социальные проекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты — город».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты — город».

Участие могут принять жители в возрасте от 18 до 35 лет. Победители получат гранты до 100 тысяч рублей на реализацию своих инициатив.

Проекты должны быть направлены на патриотическое воспитание, развитие добровольчества, творчества, робототехники, молодежных медиа и цифровой грамотности, поддержку молодых семей, внутренний туризм, а также формирование здорового образа жизни и оказание социально-психологической помощи молодежи.

Подать заявку можно до 21 июня через платформу ГИИС «Электронный бюджет». Для участия необходимо подготовить паспорт проекта с описанием идеи, целевой аудитории, плана мероприятий и сметы расходов.

Проекты, получившие высокую оценку экспертов, смогут получить финансирование и должны быть реализованы до 15 ноября 2026 года.