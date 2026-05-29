Красноярская молодежь может получить до 100 тысяч рублей на социальные проекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты — город».
Участие могут принять жители в возрасте от 18 до 35 лет. Победители получат гранты до 100 тысяч рублей на реализацию своих инициатив.
Проекты должны быть направлены на патриотическое воспитание, развитие добровольчества, творчества, робототехники, молодежных медиа и цифровой грамотности, поддержку молодых семей, внутренний туризм, а также формирование здорового образа жизни и оказание социально-психологической помощи молодежи.
Подать заявку можно до 21 июня через платформу ГИИС «Электронный бюджет». Для участия необходимо подготовить паспорт проекта с описанием идеи, целевой аудитории, плана мероприятий и сметы расходов.
Проекты, получившие высокую оценку экспертов, смогут получить финансирование и должны быть реализованы до 15 ноября 2026 года.