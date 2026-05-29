Нижегородская молодёжь стала чаще выбирать рабочие профессии

Молодое поколение Нижегородской области все чаще выбирает рабочие специальности вместо офисной карьеры. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, изучив статистику резюме подростков и молодых специалистов за последние три года. Наиболее заметно тренд проявляется среди соискателей от 14 до 30 лет.
Среди подростков 14−18 лет в топ популярных «синих» профессий вошли официанты и бариста, упаковщики, разнорабочие, курьеры и грузчики. При этом самую высокую динамику прироста показали разнорабочие (+1216%), грузчики (+588%) и упаковщики (+497%). Среди «белых воротничков» лидируют журналисты, менеджеры по продажам и операторы кол-центров, но темпы роста здесь значительно скромнее. Исключение — журналисты, однако аналитики поясняют, что рекордный рост связан с минимальной базой 2023 года.
Схожая картина наблюдается у молодых людей 19−30 лет. В топе рабочих профессий — упаковщики, разнорабочие, официанты, водители и продавцы-консультанты. Динамика прироста резюме в этом сегменте также опережает офисные направления: разнорабочие (+452%), упаковщики (+284%), официанты (+259%). Среди «белых воротничков» лидируют менеджеры по продажам, администраторы и программисты, но их рост сдержаннее.
По словам директора нижегородского филиала hh.ru Жанны Петруниной, молодые люди всё чаще осознанно выбирают технические и прикладные специальности вместо классической офисной карьеры.
Так, среди россиян 18−24 лет большинство опрошенных относят себя к техническому и обслуживающему персоналу (25%). Еще 10% назвали себя квалифицированными рабочими со средним специальным образованием, а 6% — неквалифицированными рабочими.
«Самым распространенным уровнем образования у молодежи сегодня оказалось среднее специальное — его имеют 36% респондентов», — отметила Жанна Петрунина.
Это, по словам специалиста, говорит о том, что рабочие профессии перестают восприниматься как временный вариант, а, напротив, становятся полноценной карьерной траекторией для молодого поколения.
Исследование также показало, что часть молодых специалистов с высшим образованием в возрасте 18−24 лет сознательно выбирает работу в сфере физического труда — таких среди опрошенных оказалось 13%. Эксперты связывают этот сдвиг с переоценкой ценностей: для многих важнее стабильный доход, быстрый старт и понятные задачи, чем долгий карьерный рост в офисе.