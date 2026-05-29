Нижегородская молодёжь стала чаще выбирать рабочие профессии

Среди подростков 14−18 лет в топ популярных «синих» профессий вошли официанты и бариста, упаковщики, разнорабочие, курьеры и грузчики. При этом самую высокую динамику прироста показали разнорабочие (+1216%), грузчики (+588%) и упаковщики (+497%). Среди «белых воротничков» лидируют журналисты, менеджеры по продажам и операторы кол-центров, но темпы роста здесь значительно скромнее. Исключение — журналисты, однако аналитики поясняют, что рекордный рост связан с минимальной базой 2023 года.