Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан допустил восстановление экспорта нефти в Германию по «Дружбе»

Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может возобновиться после ремонта, но ситуация в основном зависит от российской стороны. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может возобновиться после ремонта, но ситуация в основном зависит от российской стороны. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Все зависит от российской стороны: как быстро они восстановят свои технические возможности по перекачке нефти. Я не исключаю эту возможность. Мы как казахстанская сторона не контролируем ремонтные работы, которые ведутся у нашего соседа», — пояснил господин Аккенженов журналистам (цитата по ТАСС).

Казахстанский министр добавил, что сейчас прокачка нефти ограничена. Сведений о предполагаемых сроках ремонта у ведомства также нет, уточнил Ерлан Аккенженов.

С 1 мая Россия прекратила транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе». Российский вице-премьер Александр Новак объяснил решение отсутствием технических возможностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва по-прежнему готова обеспечивать интересы Астаны по поставкам нефти, но по другим направлениям.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше