Делегаты из 46 стран приняли участие в конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде

С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде прошло одно из крупнейших событий в сфере информационных технологий — конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Оно собрало не только российские компании, но и делегации из 46 иностранных государств. По данным пресс-службы ЦИПР, в мероприятиях конференции приняли участие более 300 делегатов из Индии, Сербии, Аргентины, Китая, Филиппин, стран Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока. Свои стенды представили свыше 10 зарубежных компаний, а в деловую программу посетили официальные представители Зимбабве, Сербии, Мьянмы, Казахстана, Лаоса, Уганды, Омана, Абхазии, Кот-д’Ивуара и других государств.