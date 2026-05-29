Более 200 придорожных ярмарок откроются летом на Кубани

В Краснодарском крае летом откроют свыше 200 придорожных ярмарок с продукцией местных фермеров.
Как рассказал губернатор Вениамин Кондратьев в соцсетях, на торговых площадках кубанские фермеры представят местные фрукты, овощи, ягоды и орехи. В среднем за сезон производители реализуют свыше тысячи тонн продукции.
Как отметил губернатор, придорожные ярмарки пользуются популярностью как у жителей региона, так и у туристов. По пути на курорты Краснодарского края или обратно отдыхающие смогут приобрести свежие продукты местного производства.
Кондратьев подчеркнул, что такой формат торговли помогает поддерживать региональных производителей, а также способствует развитию придорожного сервиса.
Часть ярмарок оборудуют беседками для отдыха и фотозонами. Всего в регионе ежегодно проводят около тысячи ярмарок различных форматов — от ярмарок выходного дня до фермерских двориков и социальных рядов.
Доля рынков и ярмарок в общем объеме розничной торговли региона составляет 6,2%. Для торговли на таких площадках предусмотрено более 55 тысяч мест.
