Более 200 придорожных ярмарок откроются летом на Кубани

Летом в Краснодарском крае будет организовано более 200 придорожных ярмарок.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае летом откроют свыше 200 придорожных ярмарок с продукцией местных фермеров.

Как рассказал губернатор Вениамин Кондратьев в соцсетях, на торговых площадках кубанские фермеры представят местные фрукты, овощи, ягоды и орехи. В среднем за сезон производители реализуют свыше тысячи тонн продукции.

Как отметил губернатор, придорожные ярмарки пользуются популярностью как у жителей региона, так и у туристов. По пути на курорты Краснодарского края или обратно отдыхающие смогут приобрести свежие продукты местного производства.

Кондратьев подчеркнул, что такой формат торговли помогает поддерживать региональных производителей, а также способствует развитию придорожного сервиса.

Часть ярмарок оборудуют беседками для отдыха и фотозонами. Всего в регионе ежегодно проводят около тысячи ярмарок различных форматов — от ярмарок выходного дня до фермерских двориков и социальных рядов.

Доля рынков и ярмарок в общем объеме розничной торговли региона составляет 6,2%. Для торговли на таких площадках предусмотрено более 55 тысяч мест.

Мы писали, летом Краснодарский край посетят не менее 8,5 млн туристов. Отдыхающих будут принимать более 10 тысяч средств размещения, рассчитанные на более 590 тысяч мест.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
