В Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на социальную сферу, включая образование и здравоохранение, выделено около 47 миллиардов рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму растет размер государственной поддержки ключевых сфер жизни региона. С начала года на образование, здравоохранение, соцзащиту, спорт, культуру и молодежную политику из бюджета республики направлено 46,7 млрд рублей. Это на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — написал Аксенов в своем канале в МАКС.

На образование выделено свыше 18 млрд рублей — на 22% больше, чем годом ранее, уточнил глава РК. При этом 71% указанных средств ушел напрямую в муниципалитеты, на зарплаты педагогов и нужды школ. Отдельно профинансированы премии за классное руководство и бесплатное горячее питание для учеников младших классов.

«Объемы финансирования здравоохранения превысили 14 млрд рублей, что почти на 3% больше прошлогоднего показателя. Около 1,9 млрд рублей направлено на льготные лекарства, включая дорогостоящее обеспечение больных онкологией и диабетом. Полностью закрыты обязательства по страховым взносам за неработающее население», — добавил Аксенов.

Расходы на социальную политику составили 12,3 млрд рублей. Значительная часть этой суммы направлена на поддержку семей с детьми и помощь льготным категориям граждан.

На развитие культуры, спорта, а также на молодежную политику, по словам главы республики, из бюджета выделено в общей сложности 2,3 млрд рублей. При этом объемы финансирования отрасли культуры увеличены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем на 18%. Более 110 млн рублей составили расходы на массовый спорт, почти 200 млн рублей — на молодежные проекты.

