Суд взыскал с футбольного клуба «Крылья Советов» 12 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «РТ-Капитал» (дочерняя структура «Ростеха») к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» о взыскании долга в размере более 12 млн руб. Изначально истец требовал около 146 млн рублей, а в марте увеличил сумму до 160 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Ранее суд уже взыскал с клуба более 923 млн рублей по аналогичному делу. Апелляция отклонила жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.

Обязательства возникли по двум кредитным договорам 2011 года. Новикомбанк, подконтрольный корпорации «Ростех», перечислил клубу 671 млн и 308 млн руб. В 2016 году банк передал права требования по кредитам компании «РТ-Капитал», которая и подала текущий иск.

В феврале текущего года пресс-служба «Крыльев Советов» заявила, что клуб вполном размере погасил долг перед компанией «РТ-Капитал».

Ранее стало известно, что РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков.