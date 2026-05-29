Вода вернулась в дома жителей Воронежа после ночного отключения

Специалисты завершили ремонт повреждённого водовода на улице Генерала Лизюкова в Воронеже ночью пятницы, 29 мая. Работы выполнили к 3:30. Об этом сообщили в городском водоканале.
После завершения ремонта специалисты открыли задвижки и восстановили подачу холодного водоснабжения.
Напомним, что о повреждении водовода стало известно к вечеру четверга, 28 мая. Подачу ресурса приостановили с 22:00. Без воды остались жители свыше 300 домов. Ремонтные работы проводили в ночные часы, чтобы минимизировать дискомфорт горожан.