В Челябинске вырос спрос на покупку дачи на 7%

В 2026 году челябинцы более активно интересуются покупкой загородных домов и участков. В апреле спрос на дачи вырос на 7%, при этом средний чек составил 1,9 миллиона рублей, сообщают аналитики «Авито Недвижимости».
Весенний рост активности — характерная черта загородного рынка. Но в этом году наблюдается более выраженная сезонность, чем годом ранее. Дополнительным стимулом к росту спроса выступает желание покупателей завершить сделку до начала лета.
Средняя цена частного дома в Челябинске составила около 10 миллионов рублей. Спрос на такое жилье вырос на 10%.
Перед покупкой риелторы рекомендуют сразу оценивать будущие расходы на содержание дачи или загородного дома. Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Товаров» подсчитали, что цена за косметический ремонт под ключ с базовыми материалами стартует от 12 000 рублей за квадратный метр, в то время как на капитальный — от 27 800 рублей.
Спрос на составление сметы перед началом ремонтных работы вырос в сезон на 48%, а средний чек составил 10 тысяч рублей. При этом большинство дачников стараются заблаговременно закупить щебень, гравий, древесные материалы. К примеру, продажи декоративного камня и материалов для наружной отделки перед летом выросли в 2,5 раза.