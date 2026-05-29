«Проблем не имеется»: АО «САХ» отрицает мусорный коллапс в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска обострилась проблема с вывозом мусора, что вызвало обеспокоенность местных жителей. Территория возле дома № 4 по улице Каунасской оказалась завалена крупногабаритными отходами, старой мебелью и автомобильными покрышками. Горожане жалуются на антисанитарные условия и неприятный запах, так как бытовые отходы разлетаются по округе из-за несвоевременной уборки.
В ответ на жалобы жителей редакция Сиб.фм обратилась за разъяснениями к генеральному директору АО «САХ» Александру Мартынову. В официальном ответе регионального оператора утверждается, что информация о систематических сбоях в вывозе отходов не соответствует действительности. Компания заявляет, что вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, и дефицита мусоровозов или водителей не наблюдается.
«Компания “САХ” осуществляет вывоз ТКО в соответствии с утвержденным графиком. Дефицита мусоровозов, водителей или иных логистических проблем, которые могли бы привести к системным сбоям, не имеется», — сообщило руководство регоператора.
АО «САХ» также напомнило, что ответственность за вывоз строительных отходов и автомобильных покрышек лежит на собственниках контейнерных площадок, таких как управляющие компании или ТСЖ. Жителям, столкнувшимся с переполнением площадок, рекомендовано оставлять заявки через диспетчерскую службу компании. В «САХ» подчеркнули, что в регионе ежедневно работает 290 экипажей, что, по их мнению, достаточно для выполнения всех обязательств.