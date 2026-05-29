Миллиарды тенге вливаются в туризм Казахстана

Практически по всем ключевым показателям наблюдается положительная динамика: растёт как внутренний, так и въездной туризм, увеличивается количество туристических объектов, расширяется инфраструктура, а объёмы инвестиций достигают рекордных значений. Всё это свидетельствует о постепенном превращении туризма в один из важных драйверов экономики страны.
По итогам 2025 года местами размещения в РК было обслужено более 10 млн человек — на 10,6% больше, чем годом ранее. Из них численность обслуженных резидентов увеличилась на 10,7%, до 8,7 млн человек, а численность иностранных туристов — на 10,2%, до 1,4 млн человек. Рост одновременно внутреннего и въездного туризма является одним из главных индикаторов улучшения состояния отрасли и повышения привлекательности Казахстана как туристического направления.
Существенную часть туристического потока формируют курортные зоны страны: на них приходится около 48% посетителей мест размещения — почти половина всех туристов. При этом официальная статистика не отражает полную картину туристической активности. Миллионы казахстанцев посещают природные и туристические объекты без размещения в гостиницах, базах отдыха или пансионатах, особенно в рамках краткосрочных поездок и внутреннего туризма. Соответственно, реальный туристический поток в стране существенно выше официально фиксируемых показателей.
Одной из ключевых тенденций последних лет стало изменение модели туристического поведения и потребления туристических услуг внутри страны. Если ещё десять лет назад значительная часть туристического спроса со стороны казахстанцев была ориентирована преимущественно на зарубежные направления, то сегодня всё больше граждан предпочитают отдыхать внутри страны. Параллельно растёт и интерес со стороны иностранных туристов.
Такая трансформация не является случайной и обусловлена сразу несколькими факторами.
Во-первых, в стране появляются новые точки туристического притяжения благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов. Во-вторых, проводится модернизация существующей инфраструктуры: обновляются курорты, строятся новые гостиницы, дороги, развлекательные объекты и сервисные комплексы. В-третьих, государство усиливает поддержку туристической отрасли через различные программы стимулирования, инфраструктурные проекты и меры поддержки бизнеса.
Все эти процессы сопровождаются беспрецедентным ростом объёмов инвестиций в туризм. Особенно заметно это стало в последние годы. Так, только за четыре месяца 2026-го капвложения в секторе проживания и питания составили 72,6 млрд тг, увеличившись сразу на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, инвестиции в сфере искусства, развлечений и отдыха выросли на 29%, достигнув 93,2 млрд тг.
При этом 2025 год стал рекордным для обеих отраслей по объёмам вложений. Инвестиции в сектор HoReCa достигли исторического максимума в 230,5 млрд тг — в 5 раз больше, чем десятилетием ранее. Капвложения в сфере развлечений и отдыха составили 421,9 млрд тг — более чем в 3,5 раза больше, чем десять лет назад. Для сравнения: вплоть до 2020 года, то есть в «докоронакризисный» период, инвестиционная активность в туристической отрасли оставалась относительно низкой и практически не демонстрировала значительных изменений.
Именно масштабные инвестиционные проекты сегодня во многом формируют основу развития туристической отрасли Казахстана. Далее отметим крупнейшие из таких проектов, реализуемых в сфере туризма на текущий момент.
Топ-10 проектов в туризме:
расширение курорта Oi-Qaragai в Алматинской области (сумма инвестиций — 57,2 млрд тг); строительство спортивного развлекательного туристического комплекса «Фестиваль Алатау» в Алматинской области (50 млрд тг); строительство городского пляжа с яхтовым причалом, аквапарком, отелем, зоной торговли в Алматинской области (48 млрд тг иностранных инвестиций); строительство туристического квартала в Астане (46,2 млрд тг иностранных инвестиций); строительство на берегу Каспийского моря учебно-оздоровительного центра Aqualina Camp в Мангистауской области (28 млрд тг); строительство многофункционального отеля Hilton в Шымкенте (28 млрд тг); строительство многофункционального гостинично-туристского комплекса и гольф-клуба в Мангистауской области (22,9 млрд тг иностранных инвестиций); строительство гостиничного комплекса Courtyard by Marriott в Костанайской области (15,9 млрд тг); строительство гостиничного комплекса в Астане (8 млрд тг иностранных инвестиций); строительство гостиничного комплекса Hilton в Конаеве (5 млрд тг).
Важно отметить, что, в отличие от многих других отраслей экономики, инвестиции в туризм в Казахстане преимущественно осуществляются за счёт собственных средств бизнеса и частных инвесторов, а не за счёт прямых бюджетных вливаний. Это подчёркивает высокий интерес со стороны бизнеса к развитию отрасли и её долгосрочному потенциалу.
Отдельного внимания заслуживает крупнейший туристический инвестиционный проект страны — горный курорт Oi-Qaragai. Реализация проекта развития объекта рассчитана до конца 2028 года и предусматривает создание современного круглогодичного курорта международного уровня с развитой горнолыжной, туристической и сервисной инфраструктурой.
Проект включает строительство и модернизацию канатных дорог, трасс, инженерной инфраструктуры, систем искусственного оснежения, туристических объектов и зон отдыха. Особое внимание уделяется экологической устойчивости, безопасности и рациональному использованию природных ресурсов. После завершения реализации проекта пропускная способность курорта увеличится до 1 млн человек в год, что станет одним из крупнейших показателей для горного туризма в регионе.
Уже сегодня в рамках проекта введён в эксплуатацию целый ряд объектов:
10-местная гондольная канатная дорога; 6-местная кресельная канатная дорога; новые горнолыжные трассы; декоративное озеро Актас; площадка для параглайдинга; глэмпинги; туристические активности и развлекательные объекты; системы искусственного оснежения и водоснабжения; объекты инженерной и газовой инфраструктуры; другое.
Реализация проекта окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие региона, уже способствует и далее будет способствовать созданию рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, росту налоговых поступлений, увеличению туристического потока и формированию конкурентоспособного туристического продукта международного уровня.
Эффект от реализуемых проектов уже заметен по состоянию туристической инфраструктуры страны. В частности, существенно увеличивается количество мест размещения — гостиниц, отелей, баз отдыха, пансионатов и других объектов.
Так, за последние пять лет число мест размещения в Казахстане увеличилось на 27,5%, достигнув 4,5 тыс. По сравнению с 2010 годом их количество выросло почти в 3 раза. В курортных зонах число объектов размещения увеличилось на 26,5%, до 1,9 тыс. И это лишь один из многочисленных показателей, отражающих масштаб изменений, происходящих в отрасли.
Государственная поддержка развития туристической сферы.
В целях поддержки бизнеса в отрасли реализуется комплекс мер государственной поддержки. В 2025 году одобрена поддержка в размере 2,7 млрд тг, в том числе компенсация части затрат на строительство и реконструкцию туристских объектов, приобретение туристских автобусов и оборудования для горнолыжных курортов.
В целом развитие туристической отрасли в последние годы происходит в рамках реализации Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023−2029 годы. Проект Плана действий включает 152 мероприятия, направленных на развитие инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры, создание условий для реализации 136 инвестиционных проектов на сумму более 600 млрд тг в ключевых курортных зонах страны.
Помимо этого, весной 2026-го была утверждена Дорожная карта развития курортов на 2026−2029 годы, включающая 114 мероприятий.
Также в марте текущего года главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта». Закон направлен на улучшение условий для развития туристской отрасли и повышения эффективности мер государственной поддержки.
И это только небольшая часть всех мер, реализуемых в РК для развития туристической отрасли. Заметим: важно, что эти меры реализуются совместно государством и бизнесом. Такая координация повышает их эффективность.
Благодаря планомерной работе Казахстан старается укреплять позиции на мировой арене и привлекать иностранных туристов. В результате в последние годы страна регулярно попадает в профильные рейтинги и списки по версиям международных изданий.
Казахстан включён в ежегодный международный рейтинг Lonely Planet Best in Travel 2025 как одно из лучших рекомендуемых направлений для путешествий. Город Алматы вошёл в список 25 лучших мест для посещения в 2025 году по версии CNN Travel. Алматы охарактеризован как «новая столица стиля» Центральной Азии, сочетающая урбанистическую культуру и близость к природным ландшафтам. В международный гастрономический путеводитель 50 Best Discovery включён ряд заведений Казахстана. В публикации Travel and Tour World отмечено, что Казахстан становится одним из ключевых направлений для китайских туристов в 2025 году, включая зимний туризм, культурные маршруты и природные достопримечательности. Согласно исследованию Niyo, опубликованному в Economic Times Travel, Казахстан позиционируется как «новая Швейцария» для молодых индийских туристов благодаря сочетанию природы, зимних активностей и доступности. В публикации Travel and Tour World Казахстан упоминается среди азиатских стран, привлекательных с точки зрения путешествий, качества жизни и финансовой доступности в 2025 году. По исследованию Travellink, Казахстан имеет самый высокий показатель восстановления туризма после пандемии — 157% — среди 50 самых популярных туристских направлений для граждан Китая. По версии The New York Times, Алматы вошёл в число 52 лучших туристских направлений.
Таким образом, туристическая отрасль Казахстана сегодня находится в фазе активного роста и трансформации. Увеличение потока туристов, рекордные инвестиции, реализация масштабных инфраструктурных проектов и модернизация курортных зон постепенно формируют в стране современную туристическую экосистему. Всё это не только повышает привлекательность Казахстана для внутренних и иностранных туристов, но и создаёт значительный мультипликативный эффект для экономики — стимулирует развитие регионов, создаёт рабочие места, поддерживает малый и средний бизнес и способствует диверсификации экономики страны. При сохранении текущих темпов развития туризм имеет все шансы стать одной из ключевых несырьевых отраслей Казахстана в долгосрочной перспективе.