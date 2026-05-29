Казахстан построит школы в России: названы города

Жумангарин сообщил, что Россия предложила построить три школы в указанных областях Казахстана. Казахстан предложил построить школы в Оренбургской области, Омске и Астрахани. Земельный участок в Оренбурге уже согласован, в Астрахани и Омске согласование продолжается. Когда все будет готово, стороны подпишут соглашение.