Казахстан построит школы в России: названы города

Казахстан и Россия готовятся к реализации совместного образовательного проекта. Школы будут построены на территории обеих стран.
Министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о деталях договоренности в кулуарах форума ЕАЭС в Астане. Российская сторона предложила построить три школы в Казахстане: в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. В ответ Казахстан предложил аналогичный проект в России: строительство школ в Оренбургской области, Омске и Астрахани.
Жумангарин сообщил, что Россия предложила построить три школы в указанных областях Казахстана. Казахстан предложил построить школы в Оренбургской области, Омске и Астрахани. Земельный участок в Оренбурге уже согласован, в Астрахани и Омске согласование продолжается. Когда все будет готово, стороны подпишут соглашение.
Министр отметил, что речь идет о смешанных школах с обучением на русском и казахском языках. Учащиеся смогут изучать оба языка независимо от расположения учебного заведения.
После подписания соглашения стороны намерены оперативно приступить к строительству. Жумангарин заверил, что возведение каждой школы займет от одного до полутора лет.