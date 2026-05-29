Казахстан построит школы в России: названы города

Глава МНЭ Серик Жумангарин в кулуарах форума ЕАЭС в Астане рассказал детали договоренности по строительству казахстанских школ в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Казахстан и Россия готовятся к реализации совместного образовательного проекта. Школы будут построены на территории обеих стран.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о деталях договоренности в кулуарах форума ЕАЭС в Астане. Российская сторона предложила построить три школы в Казахстане: в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. В ответ Казахстан предложил аналогичный проект в России: строительство школ в Оренбургской области, Омске и Астрахани.

Жумангарин сообщил, что Россия предложила построить три школы в указанных областях Казахстана. Казахстан предложил построить школы в Оренбургской области, Омске и Астрахани. Земельный участок в Оренбурге уже согласован, в Астрахани и Омске согласование продолжается. Когда все будет готово, стороны подпишут соглашение.

Министр отметил, что речь идет о смешанных школах с обучением на русском и казахском языках. Учащиеся смогут изучать оба языка независимо от расположения учебного заведения.

После подписания соглашения стороны намерены оперативно приступить к строительству. Жумангарин заверил, что возведение каждой школы займет от одного до полутора лет.