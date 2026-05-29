В «ТГК-11» назвали причину остановки котла на омской ТЭЦ

Ранее «СуперОмск» обратил внимание, что Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору заявило о проведении профилактического мероприятия в отношении АО «Территориальная генерирующая компания № 11».
«В Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — Управление) поступило оперативное сообщение об инциденте (вх. от 26.05.2026 № 343/2517), произошедшем 25.05.2026 на опасном производственном объекте “Площадка главного корпуса ТЭЦ структурного подразделения “ТЭЦ-3” АО “ТГК-11””, рег. № А60−06376−0041. Согласно оперативному сообщению котлоагрегат ст. № 8 (рег. № 98-Э) отключен персоналом от главного паропровода в связи с появлением небаланса пар/вода 100 т/ч с шумом в топке котла», — сообщалось в документе.
Предприятию было объявлено предостережение.
В пятницу, 29 мая 2026 года, пресс-служба АО «ТГК-11» назвала причину инцидента на ТЭЦ-3.
«На технологическом трубопроводе ТЭЦ был выявлен свищ. В соответствии с регламентом персонал станции остановил котлоагрегат, после чего были выполнены ремонтные работы, проведены испытания и оборудование вновь было введено в работу. На потребителях проведение ремонтных работ не отразилось», — прокомментировали в компании.
Примечательно, что это не первый инцидент за последнее время. Так, 15 мая 2026 года также вынесено предостережение из-за серии инцидентов на ТЭЦ-5.