Владелец «Аквамира» простил почти 2 млрд рублей долгов самому себе

В Новосибирске процедура банкротства ООО «ВДТ Строй», владельца аквапарка «Аквамир», перешла в новую фазу. Предприятие, имеющее задолженность в размере 1,8 миллиарда рублей, инициировало заключение мирового соглашения со своими кредиторами. Данная сделка, целью которой является предотвращение принудительной распродажи имущества, вызывает серьёзные вопросы из-за своей структуры и сопутствующего уголовного дела.
Решение о заключении соглашения было принято на собрании кредиторов, которое делегировало полномочия на его подписание ООО «СЕАН». Особенность ситуации заключается в том, что «СЕАН» является аффилированной структурой, владеющей 50% уставного капитала должника. Это позволяет компании, по сути, выступать от имени обеих сторон сделки. Юридические эксперты отмечают, что для «ВДТ Строй» это является последним шансом сохранить активы, однако для кредиторов не является гарантией быстрого возврата долгов.
Сложность ситуации усугубляется параллельным уголовным расследованием. В октябре 2024 года в Москве был взят под стражу Александр Попелюх, бывший заместитель прокурора Новосибирской области. На момент ареста он занимал руководящую должность в Агентстве страхования вкладов (АСВ). По версии следствия, Попелюх причастен к хищению около 200 миллионов рублей, которые были получены от коммерческой эксплуатации аквапарка.
В итоге мировое соглашение не завершает эту историю, а лишь открывает её новую главу. Ключевые вопросы о механизме погашения долга и будущем самого аквапарка остаются без ответа. Неясно, сможет ли крупнейший крытый водный комплекс города продолжить работу после столь значительных финансовых и правовых потрясений.