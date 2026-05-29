В Приморье резко вырос спрос на ипотеку

По данным Банка России, за январь-март жители региона оформили 3,7 тысячи ипотечных договоров, что на 42 процента больше, чем годом ранее (тогда было 2,6 тысячи сделок). В денежном выражении рост составил 57 процентов — с 12,1 до 19 миллиардов рублей. Почти половина сделок пришлась на первичный рынок, также вырос интерес к ипотеке на покупку или строительство частных домов. Средняя ставка в первом квартале снизилась до 5,2 процента против 5,5 процента год назад.