Федеральный Минтранс заставит «Цифровое Приморье» уважать водителей

Водителям хотят разрешить оплачивать платную парковку не сразу, а в течение суток. Соответствующие предложения прописаны в проекте поправок в федеральный закон, который опубликовал Минтранс. В целом из пояснительной записки к документу становится ясно, что министерство критически оценивает систему платных парковок, которая не учитывает общую транспортную ситуацию.
В проекте поправок прописаны новая терминология и обязанности регионов в отношении платных парковок. Так, закон хотят дополнить терминами «парковочная деятельность», «единое парковочное пространство». Проект также предполагает предоставление автомобилистам права оплачивать парковку в течение 24 часов после начала парковочной сессии.
«Пользователь платной парковки, доступ к которой осуществляется без использования технических средств, конструкций или сооружений, ограничивающих въезд и (или) выезд, обязан внести плату за пользование платной парковкой в течение одних суток с момента начала пользования данной парковкой», — говорится в документе.
В части регионов такая возможность у водителей уже есть, но в Приморье она пока не предусмотрена. Внести платёж нужно в первые 15 минут после того, как поставили машину. После окончания сессии есть 10 минут, чтобы продлить парковку или покинуть место стоянки.
Из пояснительной записки становится ясно, что Минтранс РФ критически оценивает состояние платных парковок, которые создаются точечно без учёта общей транспортной ситуации. В итоге автомобили паркуются хаотично, на отдельных улицах возникают пробки или дополнительные риски для водителей. В каких именно регионах возникают проблемы, не уточняется.
К парковкам нужен более системный подход, отмечают в министерстве. Обсуждение законопроекта продлится до 26 июня.
Отметим, что концессионером и эксклюзивным оператором платных парковок во Владивостоке является компания «Цифровое Приморье».
Напомним, что по итогам 2025 года ООО «Цифровое Приморье» получило 617 млн рублей выручки (рост на 13,8% к 2024 году) и чистую прибыль в размере 102 тыс. рублей (годом ранее этот показатель составлял лишь 7 тыс. рублей). В 2025 году доходы от СУППП (сервис управления платным парковочным пространством) в балансе компании составили 97 млн 029 тыс. рублей. Годом ранее этот показатель составлял 74,5 млн рублей. Не много для компании, оперирующей платными парковками. Зато плата концедента добавила в выручку 2025 года почти 455 млн рублей, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 429 млн рублей.