Молодежь Татарстана стала чаще выбирать рабочие профессии

По итогам I квартала среди подростков 14−18 лет наиболее популярны вакансии официантов и бариста, упаковщиков, разнорабочих, курьеров и грузчиков. Молодежь Татарстана все чаще выбирает рабочие профессии вместо офисной занятости, следует из исследования hh.ru на основе резюме за последние три года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

При этом наиболее заметный рост числа резюме фиксируется в сегменте рабочих профессий: кассиры-операционисты (+1363%), разнорабочие (+1322%), упаковщики и комплектовщики (+476%), а также грузчики (+470%). Интерес к офисным специальностям растет значительно медленнее.

Похожая ситуация наблюдается в группе 19−30 лет. Там чаще всего выбирают работу в логистике, торговле и сфере обслуживания. Самую высокую динамику роста числа резюме продемонстрировали разнорабочие (+502%), официанты и бариста (+278%), а также упаковщики, комплектовщики и грузчики (по +224%).

Аналитики отмечают, что рабочие профессии все чаще рассматриваются как полноценная карьерная траектория, а не временная занятость.