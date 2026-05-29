Дорогая нефть и крепкий тенге: чего ждут эксперты в Казахстане

На 29 мая официальный курс доллара составил 485,55 тенге. Всего за день он вырос более чем на 8 тенге.
При этом, как отмечает Национальный банк РК, финансовые эксперты считают, что средний курс на 2026 года составит 498,8 тенге за доллар. Это выше текущего показателя, однако все равно гораздо ниже фактического прошлогоднего.
Для понимания, средний курс доллара в 2025 году составил 521,6 тенге. В дальнейшем ожидается постепенное ослабление тенге. В 2027 году прогнозируется средний курс в районе 531,5 тенге за доллар, а в 2028 году — 562,5 тенге.
Что касается инфляции, то здесь более позитивная картина. К концу 2026 года ожидается 10%, однако 2027 год может завершиться на уровне 8%. В 2028 году прогнозируется снижение до 6,8%. Через пять лет темпы роста цен могут опуститься до 5,4% — это очень близко к целевому значению Нацбанка в 5%.
На этом фоне эксперты ожидают и высокие цены на нефть. Если в 2025 году средняя цена за баррель нефти марки Brent составляла всего 69,1 доллара, то на момент написания статьи, согласно данным Investing.com, он торгуется по 92,7 доллара.
Эксперты считают, что в 2026 году средняя цена за баррель составит 86,1 доллара, в 2027 году — 75 долларов, а в 2028 году — 70,5 доллара.
Впрочем, важно отметить, что это лишь прогнозы. Они нужны для того, чтобы понимать происходящие события в экономике Казахстана, но строить на их основе свою инвестиционную стратегию не стоит.
В опросе Нацбанка приняли участие 16 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.