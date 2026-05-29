В Новосибирске подрядчика оштрафовали за сброс мусора с Бугринского моста в Обь

Прокуратура Новосибирска провела проверку после публикаций в СМИ о сбросе мусора с Бугринского моста в реку Обь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Как установили в надзорном ведомстве, нарушения допустил подрядчик, который занимался содержанием моста. Во время уборки автомобильной дороги сотрудники организации сбросили мусор в водный объект.
По итогам проверки директору компании внесли представление, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по инициативе прокуратуры сотрудника оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил охраны среды обитания и водных биоресурсов.