Суд вернул в собственность государства объекты ОАО «Порт Пермь» на 1 млрд рублей

Апелляционный суд удовлетворил требования краевой прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры Пермского края о признании недействительными договоров купли-продажи 19 земельных участков и объектов инженерно-портовой инфраструктуры ОАО «Порт Пермь». Компания их заключила с краевым управлением Росимущества.

По иску прокуратуры в собственность Российской Федерации возвращены объекты общей стоимостью около 1 млрд руб. Их истребовали в собственность государства из незаконного владения организаций. Они получили имущество по сделкам в связи с установлением корпоративного контроля недобросовестного иностранного инвестора над деятельностью ОАО «Порт Пермь».

«Суд согласился с позицией надзорного органа и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу», — сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.