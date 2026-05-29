Суд вернул в собственность государства объекты ОАО «Порт Пермь» на 1 млрд рублей

По иску прокуратуры в собственность Российской Федерации возвращены объекты общей стоимостью около 1 млрд руб. Их истребовали в собственность государства из незаконного владения организаций. Они получили имущество по сделкам в связи с установлением корпоративного контроля недобросовестного иностранного инвестора над деятельностью ОАО «Порт Пермь».