Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию

«На сегодня готовность объекта — 40%, работы идут по графику. На площадке каждый день работают 80 человек и семь единиц спецтехники. Завершить работы планируем в ноябре», — написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
В двух зданиях комплекса разместятся исследовательские помещения для бактериологических и серологических исследований, в том числе методом ПЦР, а также виварий.
По словам Развожаева, задачей лаборатории будет оперативное проведение исследований на инфекционные болезни животных и предотвращение их распространения на территории города.
Лабораторию оснастят высокоточным оборудованием, которое позволит специалистам быстро проводить нужные анализы и оперативно реагировать на возможные биологические угрозы.
«Сейчас на объекте началась отделка фасадов, внутри зданий ведутся штукатурные работы. Уже завершен каркас здания охраны, идет строительство гаража. Параллельно специалисты прокладывают инженерные коммуникации», — добавил губернатор.
Уже смонтированы два из четырех резервуаров для пожаротушения, установлена емкость для сбора ливневых стоков, продолжаются работы по устройству наружных сетей водоснабжения. Особое внимание уделяют монтажу вентиляционной системы — ее корректная работа критически важна для работы лаборатории, добавил губернатор.