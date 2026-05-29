«Чистый воздух»: благодаря Серной программе в Норильском промрайоне уловлено более 1 млн 136 тыс. тонн диоксида серы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сегодня на конференции «Чистый воздух: как города меняются в лучшему» рассказал вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко.
Конференция проходит в Красноярске в Национальном Центре «Россия» на Енисее под председательством заместителя министра Минприроды России Максима Королькова и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
Корольков в своем выступлении напомнил, что Федеральный проект «Чистый воздух» стартовал в 2019 году именно с Красноярска.
«Сегодня мы перешли от количества к качеству. Есть промышленные предприятия, которые вошли во вкус, — сказал замминистра. — Мы научились контролировать выбросы. В городах предприятия сами внедряют системы автоматического контроля. И главное, что данные о состоянии окружающей среды становятся открытыми для населения».
Один из таких примеров — система мониторинга, созданная в Норильске компанией «Норникель». Вклад ГМК в реализацию проекта «Чистый воздух» в Красноярском крае и стране самый масштабный. Ключевым элементом является Серная программа.
«Это один из крупнейших экологических проектов в мире, который уже принёс значимые результаты. С 2023 года уловлено более 1 млн. 136 тысяч тонн диоксида серы в Норильском промышленном районе. Совокупные выбросы загрязняющих веществ в Норильске за тот же период сократились практически на четверть. Мы последовательно идём к поставленной перед собой цели — свести к минимуму загрязнение воздуха в современном Норильске», — заявил вице-президент «Норникеля».
Он также отметил, что суммарные плановые инвестиции в Серную программу на Надеждинском металлургическом заводе составили более 250 миллиардов рублей.
«Норникель» также реализует и поддерживает проекты в природоохранной сфере, которые касаются воды, отходов, хвостохранилищ, почвы и биоразнообразия.
По словам Ткаченко, все это встроено в актуализированную стратегию в области экологии и изменения климата до 2035 года с чётко очерченными приоритетами.
Что касается мониторинга воздуха, в Норильске создана система контроля с 16 станциями, которые работают в режиме реального времени. Все данные открыты и доступны на официальном сайте Норильск.рф.
Вслед за Норильском компания запустила онлайн-мониторинг качества воздуха в Мончегорске. Там система объединяет данные с 11 станций, расположенных в городе. Оборудование фиксирует уровень загрязняющих веществ каждые 20 минут. Эти данные так же, как и в Норильске, публикуются на официальном сайте администрации Мончегорска.
«Мы не просто контролируем ситуацию, но и демонстрируем открытость компании, повышая уровень доверия всех заинтересованных сторон, — сказал Сергей Ткаченко. — Мы подтверждаем эффективность наших усилий по улучшению экологической обстановки в целом».
Деятельность компании отмечается рейтингами устойчивого развития. В частности, «Норникель» возглавил опубликованный накануне ежегодный рейтинг устойчивого развития компаний Арктической зоны РФ «Полярный индекс. Компании 2026».
«Норникель» продолжает чётко следовать принципам охраны окружающей среды, культивировать ответственный подход к бизнесу на всех уровнях своей деятельности", — отметил в завершение своего выступления Сергей Ткаченко.
Модератор форума, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов поблагодарил компанию за открытость, подчеркнув: «Очень важно, что в вопросах мониторинга вы открыты. Демонстрация открытости ТОП-менеджментом крупнейшей компании — это очень хороший признак социальной ответственности».