На Кубани строятся около 200 крупных отелей общей стоимостью 1,5 трлн рублей

Всего сейчас в Анапе функционирует около 1,8 тыс. средств размещения, при этом развитие конкуренции с международными гостиничными брендами, по оценке властей, должно способствовать повышению уровня сервиса и приближению региона к статусу курорта мирового уровня.
По словам главы Анапы Светланы Масловой, на курорте уже работают около 70 отелей формата «все включено» и «ультра все включено», а также порядка 60 гостиниц категории четыре-пять звезд с расширенными сервисными программами. В нынешнем году планируется ввод в эксплуатацию нескольких новых объектов, включая три детских средства размещения.
Заявления прозвучали на фоне открытия в Анапе отеля Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5* — первого в России объекта международного бренда Dusit Thani и нового флагмана премиального кластера курорта Miracleon. Инвестиции в проект составили 3,3 млрд руб., сообщили на церемонии.