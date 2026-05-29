На Кубани строятся около 200 крупных отелей общей стоимостью 1,5 трлн рублей

В Анапе в настоящее время строятся 22 отеля категории четыре-пять звезд с общим объемом инвестиций 238 млрд руб. В целом по Краснодарскому краю реализуется около 200 аналогичных проектов на сумму порядка 1,5 трлн руб., рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия отеля Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5*, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

Источник: Коммерсантъ

Всего сейчас в Анапе функционирует около 1,8 тыс. средств размещения, при этом развитие конкуренции с международными гостиничными брендами, по оценке властей, должно способствовать повышению уровня сервиса и приближению региона к статусу курорта мирового уровня.

По словам главы Анапы Светланы Масловой, на курорте уже работают около 70 отелей формата «все включено» и «ультра все включено», а также порядка 60 гостиниц категории четыре-пять звезд с расширенными сервисными программами. В нынешнем году планируется ввод в эксплуатацию нескольких новых объектов, включая три детских средства размещения.

Заявления прозвучали на фоне открытия в Анапе отеля Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5* — первого в России объекта международного бренда Dusit Thani и нового флагмана премиального кластера курорта Miracleon. Инвестиции в проект составили 3,3 млрд руб., сообщили на церемонии.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
