На Кубани строятся около 200 крупных отелей общей стоимостью 1,5 трлн рублей

По словам главы Анапы Светланы Масловой, на курорте уже работают около 70 отелей формата «все включено» и «ультра все включено», а также порядка 60 гостиниц категории четыре-пять звезд с расширенными сервисными программами. В нынешнем году планируется ввод в эксплуатацию нескольких новых объектов, включая три детских средства размещения.