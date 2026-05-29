В Крыму установлено свыше ста электрозаправочных станций

В Крыму установили более ста электрозарядных станций. Их продолжают размещать на АЗС и в других местах в границах населенных пунктов, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в эфире радио «Спутник в Крыму».
Электрозаправочная инфраструктура в республике начала развиваться с 2018 года, когда стартовала программа субсидирования зарядных станций. По информации Воронкина, в 2025 году в Крыму было установлено около сорока таких станций, хотя изначально планировалось больше.
«Мы выдавали субсидию, и победители по конкурсу установили 41 станцию. По плану было 50. Девять станций — там технический вопрос с землей не был решен», — рассказал министр топлива и энергетики.
Теперь федеральные требования изменились, и субсидию получает не республика, а предприниматели напрямую. В этом году заявки в Минпромторг РФ на установку электрозаправочных станций в регионе подали несколько компаний. Сколько электрозарядных станций они возведут, станет известно в конце года.