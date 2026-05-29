Городецкий округ занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию предпринимательства в 2025 году

Городецкий муниципальный округ занял первое место в рейтинге эффективности работы муниципальных образований Нижегородской области по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в 2025 году. Торжественная церемония награждения победителей рейтинга состоялась 28 мая в рамках празднования Дня предпринимательства. Мероприятие организовано региональным Минпромом совместно с областным центром «Мой бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.
Рейтинг ежегодно составляет министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области на основании экономических показателей муниципалитетов и опроса предпринимателей о качестве работы органов местного самоуправления.
На втором месте в рейтинге — городской округ Семеновский, на третьем — Богородский муниципальный округ. Муниципалитетам, занявшим первые три места, вручили штандарты министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
«Для того чтобы из года в год находиться в числе лидеров рейтинга, муниципалитетам необходимо постоянно совершенствовать работу с предпринимателями, оперативно реагировать на запросы бизнеса и создавать комфортные условия для запуска и развития проектов. Это возможно только при совместной работе администрации района и местной инфраструктуры поддержки бизнеса. Важно не просто обеспечивать доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, но и выстраивать эффективную систему сопровождения предпринимателей на муниципальном уровне — от консультационной помощи до содействия в реализации инвестиционных проектов. Именно такой комплексный подход позволяет территориям укреплять экономику», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Среди экономических показателей оценивается количество субъектов МСП, доля среднесписочной численности работников, доля налогов на совокупный доход, доля отгруженных товаров собственного производства.
«Ряд территорий по итогам прошлого года смог существенно укрепить свои позиции. Так, городской округ Перевозский поднялся сразу на 22 позиции — с 28-го на шестое место. Существенный рост также показали Ковернинский муниципальный округ, который переместился с 19-го места на пятое, и Воскресенский муниципальный округ — с 30-го на 17-е место. Таких результатов удается добиваться благодаря комплексной работе с предпринимателями на местах. Важную роль в этом играют филиалы регионального центра “Мой бизнес”. Эксперты помогают предпринимателям оформлять заявки на получение мер государственной поддержки, консультируют по действующим программам и сопровождают проекты на всех этапах. Только за прошлый год специалисты центра провели более 54 тысяч консультаций для предпринимателей региона», — отметил Максим Черкасов.
Также в десятку лучших по итогам 2025 года вошли городские округа Дзержинск и Первомайск, а также Ковернинский, Вознесенский, Тоншаевский и Бутурлинский муниципальные округа.
«Отмечу, что малый бизнес не такой уж и малый: 2700 наших предпринимателей обеспечивают работой каждого четвертого жителя и производят почти треть всех продуктов на нашей территории. Самое важное — смотреть на бизнес-среду, как на единый организм. И это единство мы наблюдаем со всей очевидностью в поддержке наших бойцов на передовой: многие предприниматели вносят весомый вклад в сбор гуманитарных грузов», — подчеркнул глава Городецкого округа Александр Мудров.
Рейтинг муниципалитетов по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата региональный Минпром составляет с 2017 года.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
