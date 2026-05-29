В Перми открыли новый экологический центр «Горки» в долинах малых рек

Второй визит-центр «Горки» в долинах малых рек открылся в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По словам губернатора, новое пространство предназначено для интересного и полезного отдыха жителей и гостей краевой столицы. Взрослые и дети могут познакомиться с экопрофессиями, узнать о тех, кто озеленяет город, заботится об окружающей среде и занимается экопросвещением. Для гостей уже начались мастер-классы, экскурсии и семейные мероприятия.
«Пообщался с ребятами. Рад, что они с интересом изучают интерактивные экспозиции об экологии. Всё продумали так, чтобы увлекало и детей, и взрослых», — поделился Дмитрий Махонин.
Открытие визит-центра — часть проекта «Зелёное кольцо».
