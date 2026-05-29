Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долги по алиментам у жителей Челябинской области превысили 4 млрд рублей

Такую цифру озвучили в региональном ГУФССП.

Источник: dostup1.ru

Долги по алиментам у жителей Челябинской области превысили 4 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня в Реестр злостных неплательщиков алиментов включены 9 453 южноуральца. Каждый из них в среднем имеет полумиллионную задолженность, а совокупный долг составляет 4,3 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, в России с 2025 года ведется государственная электронная база данных, в которую вносятся сведения о гражданах, уклоняющихся от исполнения своих обязательств по содержанию детей или нетрудоспособных родителей.

Отметим, в Реестр попадают только те, кто уже привлечен к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, объявлен в розыск.