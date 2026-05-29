Долги по алиментам у жителей Челябинской области превысили 4 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня в Реестр злостных неплательщиков алиментов включены 9 453 южноуральца. Каждый из них в среднем имеет полумиллионную задолженность, а совокупный долг составляет 4,3 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, в России с 2025 года ведется государственная электронная база данных, в которую вносятся сведения о гражданах, уклоняющихся от исполнения своих обязательств по содержанию детей или нетрудоспособных родителей.
Отметим, в Реестр попадают только те, кто уже привлечен к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, объявлен в розыск.