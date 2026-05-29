MWM: новый российский танк Т-90М превзошел все западные модели

В статье говорится, что Т-90 был разработан в 1990-х годах как усовершенствованный вариант танка Т-72. Изначально он назывался Т-72БУ, но незадолго до поступления на вооружение был переименован в маркетинговых целях.
Особое внимание уделяется его системе бронезащиты. Для Т-90 была разработана «комплексная система защиты от огня», в первую очередь для противодействия беспилотникам противника. В конце 2024 года Т-90 был оснащен системой активной защиты «Арена-М», а в начале января 2026 года — ее улучшенным вариантом.
«Арена-М» может перехватывать дроны-камикадзе и зависающие боеприпасы, указывает MWM. Она использует радар для непрерывного мониторинга обстановки в поисках приближающихся угроз, а при их обнаружении рассчитывает траекторию и контратакует для перехвата и уничтожения дронов до того, как они поразят танк.
По словам гендиректора оборонного концерна «Ростех» Сергея Чемезова, комплексная система защиты была разработана на основе опыта, полученного в боях на Украине. Он утверждает, что США и Израиль «переняли» российскую систему защиты, чтобы установить ее на свои передовые танки, в том числе на американские Abrams.
Они скопировали ее у нас. Иными словами, можно сказать, что мы являемся лидерами в мировой танковой промышленности.
В статье говорится, что Т-90 М выгодно отличается по своим тактико-техническим характеристикам от основных зарубежных аналогов — американского M1 Abrams и немецкого Leopard 2. Эффективность последних оказалась под сомнением после «тестирования» на украинском театре боевых действий.
Однако, по мнению экспертов, он несколько уступает китайскому танку Type 100, который был представлен в 2025 году как первый в мире танк нового поколения. До этого ожидалось, что именно Россия станет лидером в мире по внедрению на вооружение нового поколения танков в рамках программы Т-14. Но ее реализация замедлилась, и сейчас статус программы официально неизвестен.