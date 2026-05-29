В Севастополе на заправках закончился бензин

В Севастополе сохраняются сложности с обеспечением автозаправочных станций топливом, сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам оперативного совещания.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, перебои обусловлены логистическими ограничениями, причины которых ранее озвучивались. Власти Севастополя совместно с правительством Республики Крым предпринимают меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки. Вопросы поставок топлива на полуостров находятся на контроле Минэнерго и Минтранса России, с которыми ведется постоянное взаимодействие.

На отдельных автозаправочных станциях сетей АТАН и ТЭС в наличии остается дизельное топливо «ультра», однако оно доступно не везде. Бензины марок АИ-92 и АИ-95 временно отсутствуют.

Ожидается, что поставки топлива будут возобновлены в течение дня. Губернатор пообещал дополнительно информировать о развитии ситуации и призвал жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием.

