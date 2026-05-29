Китай назвал топ-5 товаров, которые покупает в Беларуси

Стало известно, какие товары чаще всего Китай импортирует из Беларуси. Данные обнародовало Главное таможенное управление КНР.
Так, топ-5 товаров возглавляют белорусские калийные удобрения. За январь-апрель 2026 года Китай ввез калийных удобрений из Беларуси на 537,9 миллиона долларов в эквиваленте.
На втором месте идет рапсовое масло. Его за этот же период было куплено на 79,4 миллиона долларов. На третьем месте идут лесоматериалы продольно-распиленные — 61,9 миллиона долларов.
Топ-5 позиций белорусского экспорта в Китай замыкают целлюлоза (21,3 миллиона долларов) и лен сырец или обработанный (20,8 миллиона долларов).
