Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай назвал топ-5 товаров, которые покупает в Беларуси

Назван топ-5 товаров, которые Китай закупает в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие товары чаще всего Китай импортирует из Беларуси. Данные обнародовало Главное таможенное управление КНР.

Так, топ-5 товаров возглавляют белорусские калийные удобрения. За январь-апрель 2026 года Китай ввез калийных удобрений из Беларуси на 537,9 миллиона долларов в эквиваленте.

На втором месте идет рапсовое масло. Его за этот же период было куплено на 79,4 миллиона долларов. На третьем месте идут лесоматериалы продольно-распиленные — 61,9 миллиона долларов.

Топ-5 позиций белорусского экспорта в Китай замыкают целлюлоза (21,3 миллиона долларов) и лен сырец или обработанный (20,8 миллиона долларов).

Кстати, ранее глава «Камволя» Татьяна Лугина объяснила, почему китайская одежда дешевле белорусской.

Тем временем туристы смогут посетить завод черной икры под Минском с дегустацией.