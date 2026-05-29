Опрос ВТБ: 29% сибиряков без колебаний обратятся к роботу в отделении банка

Такой настрой формируется на фоне повседневного опыта: абсолютное большинство россиян уже взаимодействуют с роботизированными системами. 67% используют голосовые ассистенты, 60% — чат-ботов на сайтах и в приложениях, 45% — банкоматы и терминалы. Наименьшая доля россиян взаимодействовала с роботами-доставщиками — всего 13%, а также с физическим роботами-консультантами — 9%. Однако в Москве эти цифры выше — 18% и 12% соответственно. При этом подавляющее большинство граждан уже имеют представление о существовании андроидов: 65% слышали о них в общих чертах, ещё 28% — знакомы с ними подробно. Лишь 7% респондентов не сталкивались с этой темой вовсе.