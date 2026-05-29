Правила использования ИИ студентами утвердили в Нижнем Новгороде

Вузовские эксперты регламентировали условия и параметры применения нейросетей при написании дипломов и курсовых работ.

Ученый совет Института международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) ННГУ имени Лобачевского утвердил официальные рекомендации по проверке выпускных квалификационных работ студентов на предмет использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».

Принятый документ четко регламентирует условия, рамки и допустимые параметры применения ИИ-технологий при подготовке и написании дипломов. Как подчеркнул директор ИМОМИ Михаил Рыхтик, рекомендации признают необходимость внедрения инноваций в учебный процесс, но они призваны жестко контролировать соблюдение требований к качеству и самостоятельности студенческих исследований.

Предполагается, что разработанные Ученым советом принципы, нормы и ограничения в ближайшее время станут главным ориентиром для проверки и других видов студенческих работ. По аналогичным правилам преподаватели нижегородского вуза будут оценивать курсовые, рефераты, контрольные и отчеты по практикам.

