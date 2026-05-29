Налоговая сказала белорусам, кто платит налоги на грибы и ягоды

В Министерстве по налогам и сборам напомнили белорусам про налоги на грибы, ягоды и другую продукцию из леса.
Так, в МНС сказал, что в Беларуси при соблюдении ряда условий доходы, которые были получены от продажи грибов, ягод, лекарственных растений и иной дикорастущей продукции, не облагаются подоходным налогом.
В частности, физлица не должны платить налог, если сдали заготовителям грибы или ягоды. Также налог не платится, если грибники просто продают собранные ими грибы, ягоды, иную дикорастущую продукцию другим людям.
При этом реализовывать дикорастущую продукцию можно только на торговых местах, определенных местными властями. Торговля должна быть самостоятельной без привлечения других физлиц.