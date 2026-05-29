Четыре новые школы на 3800 мест построили в Нижегородской области

Итоги масштабного развития образовательной сферы региона за прошлый год озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего ежегодного доклада перед депутатами Законодательного собрания 28 мая. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, значительных результатов в строительстве и модернизации инфраструктуры удалось достичь во многом благодаря реализации ключевых профильных национальных проектов.
По словам главы региона, в 2025 году в области были введены в эксплуатацию четыре современные школы, рассчитанные в общей сложности на 3800 мест, а также началось возведение еще двух средних учебных заведений, работы на которых завершат уже в текущем 2026 году. Параллельно велось строительство пяти новых детских садов со сроком сдачи в 2027 году. Комплексный подход затронул и существующие объекты: за прошлый год специалисты капитально отремонтировали два детских сада и сразу 20 школ в разных районах Нижегородской области.
«Делаем акцент на формировании системы непрерывного образования: от учебной скамьи до готового специалиста. В регионе открыты более 1,2 тысячи профильных классов в 49 муниципалитетах области. При этом инженерные классы работают в плотной связке с предприятиями», — заявил в своем выступлении Глеб Никитин.
Особое место в докладе заняла тема взаимодействия с бизнесом в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нового нацпроекта «Молодежь и дети». Губернатор подчеркнул, что Нижегородская область сегодня прочно удерживает позиции в пятерке российских регионов-лидеров по числу созданных образовательно-производственных кластеров — сейчас их насчитывается уже 19. Примером успешного партнерства с крупными компаниями стало открытие уникального детского технопарка «Квант ОМК» в Выксе, который стал первым в России проектом такого рода, ориентированным сугубо на металлургию и инженерное производство.
