Четыре новые школы на 3800 мест построили в Нижегородской области

По словам главы региона, в 2025 году в области были введены в эксплуатацию четыре современные школы, рассчитанные в общей сложности на 3800 мест, а также началось возведение еще двух средних учебных заведений, работы на которых завершат уже в текущем 2026 году. Параллельно велось строительство пяти новых детских садов со сроком сдачи в 2027 году. Комплексный подход затронул и существующие объекты: за прошлый год специалисты капитально отремонтировали два детских сада и сразу 20 школ в разных районах Нижегородской области.