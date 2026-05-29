Рост цен замедлился в Нижегородской области

Годовая инфляция в Нижегородской области в апреле 2026 года снизилась до 5,4%. В Приволжском федеральном округе — до 6,4%. В целом по стране этот показатель составил 5,6%. Об этом сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России.
Как отметил заместитель начальника Экономического управления ВВГУ Банка России Алексей Горбунов, в апреле цены росли медленнее, в основном за счет товаров и услуг, стоимость которых часто меняется.
«Например, подешевели огурцы, потому, что в теплое время года снижаются затраты на обогрев и отопление теплиц, а цены на импортные фрукты, на зарубежные туры, на смартфоны, бытовую технику снизились в том числе благодаря укреплению рубля, также за счет роста производства», — сказал он.
Кроме того, в Приволжье продолжилось снижение цен на молочную продукцию: молоко, сыр, творог, сливочное масло. Одновременно на фоне сезонного роста спроса подорожал отдых в санаториях и пансионатах.
Алексей Горбунов отметил, что обычно цены растут медленно, если спрос на товары и услуги соответствует возможностям производителей и поставщиков.
«Поэтому Банк России снижает ключевую ставку осторожно, не позволяя спросу и, как следствие, ценам расти слишком быстро», — сказал эксперт.
Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение и закрепление инфляции на цели — вблизи 4% в год.