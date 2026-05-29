СД «Фосагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Прибыль до налогообложения повысилась на 37%, до 149,6 млрд руб., чистая прибыль — на 35%, до 114,2 млрд руб. Общий долг на конец 2025 года составил 335,15 млрд руб., почти не изменившись к показателю 2024 года. В январе — апреле 2026 года компания привлекла финансирование на 135,1 млрд руб. и погасила задолженность по кредитам и займам на 130 млрд руб.