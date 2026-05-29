Путин: Утильсбор не ограничивает поставки из ЕАЭС, а борется с импортом

Президент России Владимир Путин разъяснил, что повышение утилизационного сбора направлено исключительно против серого импорта из третьих стран, а не против партнёров по Евразийскому экономическому союзу. Об этом он рассказал журналистам в Астане.

Источник: Life.ru

Президент подчеркнул, что Москва никогда не ограничивала и не собирается ограничивать поставки товаров, произведённых в странах Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс), а тем более в Белоруссии. Задача совершенно в другом — перекрыть лазейки, через которые под видом союзной продукции на российский рынок заходит автомобильная техника из третьих государств.

«И это сложная такая, кропотливая работа, которую ведут соответствующие министерства и ведомства, считая, сколько процентов в том или другом товаре являются процентом национального происхождения, ну не знаю: Казахстана, Кыргызстана, Армении, пока она является членом ЕврАзЭс, Белоруссии. И вот там высчитывают, сколько процентов в этом товаре являются собственно локального производства. Вот в этом всё дело», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал критику утилизационного сбора со стороны Александра Лукашенко. По его словам, в Москве эту позицию уважают, хотя разделяют её далеко не все. Представитель Кремля подчеркнул, что претензии Минска — это повод для дальнейшей совместной работы. Решать такие вопросы предстоит как в двустороннем формате, так и на площадке всего Евразийского союза.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
