Минторг США отказался от введения пошлин на поставки необработанного палладия из России

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Министерство торговли США отказалось вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Федеральной комиссии по международной торговле США.

Источник: AP 2024

Ранее 29 мая комиссия заключила, что поставки в США необработанного палладия из России не наносят ущерб американской промышленности. «Ввиду отрицательного заключения комиссии министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этой продукции из России», — указано в документе.

В заявлении отмечается, что доклад комиссии по итогам разбирательства в связи с утверждениями об ущербе, который якобы наносят американским производителям поставки палладия из РФ, будет опубликован на ее сайте к 8 июля.

В сентябре 2025 года комиссия представила предварительные оценки, согласно которым поставки в страну палладия из России наносят ущерб американским производителям. Как следовало из заявления, это может быть основанием для введения США пошлин в отношении данной продукции. В начале мая Минторг США подтвердил планы введения антидемпинговых пошлин в размере 132,83% на поставки необработанного палладия из РФ. Позднее ведомство также сообщило о намерении ввести компенсационные пошлины в размере 109,1%.

Разбирательство было начато после обращения к властям США профсоюзов и американского бизнеса. Палладий применяется при производстве катализаторов для автомобилей, в электронной и химической промышленности, а также в других сферах.

