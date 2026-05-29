Минторг США отказался от введения пошлин на поставки необработанного палладия из России

В сентябре 2025 года комиссия представила предварительные оценки, согласно которым поставки в страну палладия из России наносят ущерб американским производителям. Как следовало из заявления, это может быть основанием для введения США пошлин в отношении данной продукции. В начале мая Минторг США подтвердил планы введения антидемпинговых пошлин в размере 132,83% на поставки необработанного палладия из РФ. Позднее ведомство также сообщило о намерении ввести компенсационные пошлины в размере 109,1%.