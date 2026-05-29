«Почта России» сократила убыток в три раза

Первый квартал 2026 года «Почта России» завершила с улучшением ключевых финансовых показателей. Чистый убыток предприятия сократился на 9,3 млрд руб. — в три раза, чем годом ранее. Выручка компании выросла до 54,1 млрд руб., что на 1,3% выше результата прошлого года. Данные приведены за январь — март по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Главным фактором позитивной динамики стала программа повышения операционной эффективности, запущенная ещё в 2023 году. В отчёте указано, что операционные расходы снизились на 5,2 млрд руб., или на 8,2%, по сравнению с первыми тремя месяцами 2025-го.
Почта продолжает трансформироваться, улучшать цифровые сервисы для клиентов, внедрять важные решения для эффективного бизнеса и инновации в логистике, расширять сотрудничество с рынком электронной торговли.