«Почта России» сократила убыток в три раза

Первый квартал 2026 года «Почта России» завершила с улучшением ключевых финансовых показателей. Чистый убыток предприятия сократился на 9,3 млрд руб. — в три раза, чем годом ранее. Выручка компании выросла до 54,1 млрд руб., что на 1,3% выше результата прошлого года. Данные приведены за январь — март по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).