FinEx решила ликвидировать замороженные для россиян фонды

FinEx Funds ICAV и FinEx Physically Backed Funds ICAV 15 мая 2026 года обратились в Верховный суд Ирландии с ходатайством о ликвидации обоих фондов, говорится в уведомлении для акционеров. Оба фонда при этом сохранят свою платежеспособность.

Директоры фондов подали ходатайства после детального анализа вариантов возврата средств акционерам ETF, чьи активы заблокировали в июне 2022 года. Это произошло в результате введения санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД). Решение рассматривается как механизм «упорядоченной реализации активов фондов и возврата капитала правомочным инвесторам в рамках процесса, соответствующего санкционным требованиям», говорится в сообщении.

Слушание пройдет 8 июня в Дублине. На него может прийти любой кредитор или участник фондов, который хочет поддержать или оспорить инициативу.

В марте 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с НРД, из-за чего бумаги российских инвесторов оказались заблокированы, а выплаты по ним перестали им поступать. В июне того же года Евросоюз наложил санкции на НРД — большинство российских брокеров хранили паи фондов FinEx именно там. В августе 2023 года Мосбиржа исключила ETF FinEx из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

