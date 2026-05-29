FinEx решила ликвидировать замороженные для россиян фонды

В марте 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с НРД, из-за чего бумаги российских инвесторов оказались заблокированы, а выплаты по ним перестали им поступать. В июне того же года Евросоюз наложил санкции на НРД — большинство российских брокеров хранили паи фондов FinEx именно там. В августе 2023 года Мосбиржа исключила ETF FinEx из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.