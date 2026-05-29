США отказались от идеи введения пошлин на российский палладий

«Комиссия по международной торговле США (USITC) сегодня постановила, что ни одна американская отрасль не понесла существенного ущерба и не находится под угрозой существенного ущерба в связи с импортом необработанного палладия из России, который, по мнению Министерства торговли США, продается в Соединенных Штатах по цене ниже справедливой и субсидируются правительством России», — говорится в сообщении.