США отказались от идеи введения пошлин на российский палладий

Минторг США не будет вводить пошлины на импорт российского палладия, следует из решения Комиссии по международной торговле США (USITC).
Она пришла к выводу, что импорт палладия из России в Соединенные Штаты не наносит ущерба американской промышленности.
«Комиссия по международной торговле США (USITC) сегодня постановила, что ни одна американская отрасль не понесла существенного ущерба и не находится под угрозой существенного ущерба в связи с импортом необработанного палладия из России, который, по мнению Министерства торговли США, продается в Соединенных Штатах по цене ниже справедливой и субсидируются правительством России», — говорится в сообщении.
В связи с отрицательным заключением USITC Минторг не будет устанавливать заградительные антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этого металла из России.
На прошлой неделе Минторг принял решение о введении компенсационной пошлины на российский палладий в размере 109,1%. В конце апреля была установлена антидемпинговая пошлина в размере 132,83%. Расследования были инициированы летом прошлого года года на основании жалобы американской компании Sibanye-Stillwater и Объединенного профсоюза сталелитейщиков США, которые утверждают, что российское правительство предоставляет производителям палладия субсидии, наносящие ущерб национальной промышленности.
