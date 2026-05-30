Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 30 мая и до конца мая

Национальный банк назвал валютные курсы на 30 мая, субботу. В частности, в последние выходные весны, то есть до конца мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не будут меняться, оставаясь в значениях, установленных накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 30 мая, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7596 белорусского рубля, 1 евро — 3,2047 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8720 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 29 мая, курс доллара, курс российского рубля и курс евро остались такими же и в субботу, 30 мая.
