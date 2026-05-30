США заявили, что поддерживают диверсификацию поставок газа из Туркмении

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым 29 мая заявил, что Вашингтон поддерживает диверсификацию экспорта природного газа из республики. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.
Как он отметил, Рубио «выразил решительную поддержку США диверсификации экспорта природного газа из Туркменистана по транскаспийским маршрутам». «Он выразил признательность министру иностранных дел Мередову за прогресс по недавним коммерческим сделкам. Министр Мередов и госсекретарь Рубио также обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и торговли», — добавил Пиготт.
Туркмения — крупный экспортер природного газа. Его основным покупателем у республики является Китай. Мередов в апреле заявил, что одним из ключевых вопросов энергетической повестки Туркмении является поставка природного газа в страны ЕС.