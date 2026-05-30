Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США заявили, что поддерживают диверсификацию поставок газа из Туркмении

Туркменский министр иностранных дел Рашид Мередов и госсекретарь Марко Рубио обсудили возможности для расширения сотрудничества в энергетике и торговле, говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента.

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым 29 мая заявил, что Вашингтон поддерживает диверсификацию экспорта природного газа из республики. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.

Как он отметил, Рубио «выразил решительную поддержку США диверсификации экспорта природного газа из Туркменистана по транскаспийским маршрутам». «Он выразил признательность министру иностранных дел Мередову за прогресс по недавним коммерческим сделкам. Министр Мередов и госсекретарь Рубио также обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и торговли», — добавил Пиготт.

Туркмения — крупный экспортер природного газа. Его основным покупателем у республики является Китай. Мередов в апреле заявил, что одним из ключевых вопросов энергетической повестки Туркмении является поставка природного газа в страны ЕС.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше