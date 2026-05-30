В России вступил в силу ряд ограничений на импорт продуктов из Армении

С 30 мая 2026 года Россия временно ограничила импорт из Армении ряда овощей и ягод, в том числе помидоров, огурцов, перца, зелени и клубники.
Как отмечают представители отрасли, даже с учетом введенных ограничений на ввоз овощей из Армении, дефицита данной продукции в России не ожидается.
Ранее в Россельхознадзоре заявили, что мера введена из-за роста числа нарушений при ввозе армянской плодоовощной продукции и в целях защиты фитосанитарной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что текущая ситуация угрожает фитосанитарному состоянию России.
По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, ограничения на импорт товаров из Армении не навредят экономике РФ — страна без труда компенсирует выпадающие объемы армянской продукции.
Согласно оценке экономиста Василия Колташова, Ереван не сможет найти замену российскому рынку.