АТОР: американцы купили самый дорогой тур по России за $15 тыс

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Туристы из США купили один из самых дорогих туров по России на лето 2026 года — за $15 тыс. они будут путешествовать по Золотому кольцу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
«Один из примеров цены летних поездок: тур группы американских туристов за $15 тыс. по маршруту Москва — Золотое кольцо — Санкт-Петербург», — рассказали в компании «Интурист».
По данным «Невских сезонов», средний чек поездки в Россию без учета стоимости авиабилетов этим летом находится в районе $1 тыс. с человека. В «Интуристе» и других компаниях приводят похожие цифры — $1−1,2 тыс. с человека, но подчеркивают, что реальный средний чек очень сильно зависит от рынка.