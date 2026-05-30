В России предложили изменить порог нуждаемости для многодетных: о чем речь

Порог нуждаемости для многодетных семей при получении единого пособия нужно поднять. С подобным мнением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
По его мнению, этот показатель должен быть не ниже двух прожиточных минимумов на человека.
«Как только многодетные семьи пытаются повысить свои доходы, в том числе при помощи социального контракта, они попадают в ловушку доходов, поскольку превышение лишает их права на получение единого пособия», — сказал он для ТАСС.
Рыбальченко пояснил: если порог будет увеличен, то с учетом пособия в половину прожиточного минимума среднедушевой доход семьи выйдет на «стандарт самообеспечения», который эксперты оценивают в 2−2,5 ПМ на человека.
