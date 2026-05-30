Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гречка бьет рекорды: на Украине предупредили о новом скачке цен

На Украине продолжается рост цен на гречку, которая за последние месяцы стала одним из лидеров по темпам подорожания среди продуктов питания.

На Украине продолжается рост цен на гречку, которая за последние месяцы стала одним из лидеров по темпам подорожания среди продуктов питания. Как сообщает РБК-Украина, специалисты не исключают дальнейшего увеличения стоимости крупы на фоне сохраняющихся проблем в энергетической сфере.

Согласно данным издания, в апреле средняя цена килограмма гречки превысила 71 гривну. Для сравнения, месяцем ранее она составляла около 54 гривен, а в сентябре прошлого года — примерно 30 гривен.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил рост цен увеличением расходов на упаковку. По его словам, ее производство напрямую зависит от стоимости электроэнергии и энергоносителей, которые продолжают дорожать.

Эксперт также привел данные о росте стоимости продовольственной корзины. По его оценке, к концу мая этот показатель оказался на 9,5% выше уровня прошлого года. В свою очередь, РБК-Украина сообщает, что продукты питания в стране за период с марта 2025 года по апрель 2026 года в среднем подорожали на 13,3%.

Специалисты предупреждают, что новые перебои с электроснабжением могут привести к дополнительному росту расходов населения. В таком случае стоимость продуктовой корзины, по оценкам экспертов, способна увеличиться еще на 15−25% в течение лета.

В апреле рост цен на гречку и рис сопровождался ажиотажным спросом. После подорожания топлива жители начали активно закупать крупы впрок, опасаясь дальнейшего повышения цен. На этом фоне в социальных сетях появлялись кадры с пустыми полками магазинов, где наиболее востребованные товары были быстро раскуплены.

Читайте также: Россия и Узбекистан обсудят защиту поставок овощей и фруктов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.