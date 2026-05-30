Гречка бьет рекорды: на Украине предупредили о новом скачке цен

На Украине продолжается рост цен на гречку, которая за последние месяцы стала одним из лидеров по темпам подорожания среди продуктов питания. Как сообщает РБК-Украина, специалисты не исключают дальнейшего увеличения стоимости крупы на фоне сохраняющихся проблем в энергетической сфере.
Согласно данным издания, в апреле средняя цена килограмма гречки превысила 71 гривну. Для сравнения, месяцем ранее она составляла около 54 гривен, а в сентябре прошлого года — примерно 30 гривен.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил рост цен увеличением расходов на упаковку. По его словам, ее производство напрямую зависит от стоимости электроэнергии и энергоносителей, которые продолжают дорожать.
Эксперт также привел данные о росте стоимости продовольственной корзины. По его оценке, к концу мая этот показатель оказался на 9,5% выше уровня прошлого года. В свою очередь, РБК-Украина сообщает, что продукты питания в стране за период с марта 2025 года по апрель 2026 года в среднем подорожали на 13,3%.
Специалисты предупреждают, что новые перебои с электроснабжением могут привести к дополнительному росту расходов населения. В таком случае стоимость продуктовой корзины, по оценкам экспертов, способна увеличиться еще на 15−25% в течение лета.
В апреле рост цен на гречку и рис сопровождался ажиотажным спросом. После подорожания топлива жители начали активно закупать крупы впрок, опасаясь дальнейшего повышения цен. На этом фоне в социальных сетях появлялись кадры с пустыми полками магазинов, где наиболее востребованные товары были быстро раскуплены.
